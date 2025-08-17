Dans l'Eure, un habitant de Bézu-Saint-Éloi alerte les élus après plusieurs accidents mortels

L’habitant pointe du doigt le trafic intense qui traverse le centre du village : environ 7 000 véhicules par jour, dont des centaines de poids lourds, sur une route qu’il décrit comme « dépourvue de marquages au sol » et « manifestement dégradée ».



À cinq semaines du début de la campagne betteravière, période où les passages de camions s’intensifient, Thibault Martin alerte sur une aggravation imminente du risque.



⸻



Des promesses sans suite



Dans sa lettre, il rappelle les engagements pris en janvier et février 2025 par plusieurs responsables :

• Alexandre Rassaërt, président du conseil départemental de l’Eure, évoquait des « aménagements nécessaires dans les meilleurs délais ».

• Hervé Morin, président de Région, affirmait avoir saisi le maire.

• Dans la presse locale, l’adjoint aux routes annonçait l’installation de chicanes et d’un plateau surélevé « début février ».



« Huit mois plus tard : aucune réalisation », dénonce l’auteur, qui souligne que ces dispositifs existent déjà dans plusieurs communes voisines.



⸻