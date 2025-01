Un piéton tué sur la route à Bézu-Saint-Éloi (Eure) : un appel à témoins lancé par la gendarmerie

Un drame s’est produit ce jeudi 9 janvier à Bézu-Saint-Éloi, dans l’Eure. Un homme de 57 ans, qui circulait à pied, a trouvé la mort après avoir été "probablement" percuté violemment par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.



Selon les premiers éléments communiqués par la gendarmerie, l’accident serait survenu entre 6 h 10 et 6 h 20, à l’intersection de la D14 Bis (route de Gisors) et de la rue des Chasse Marée. Les enquêteurs, chargés d’établir les circonstances du drame, ont précisé que « le décès est manifestement consécutif à un accident de la circulation routière ».



Les sapeurs-pompiers de Gisors ont été alertés à 6 h 25 et se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter assistance à la victime. Malheureusement, cette dernière était déjà décédée à leur arrivée.