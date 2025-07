Dans l'Eure, le maire de Ménilles démissionne pour protester contre l’éviction de la directrice de l’école

En poste depuis deux ans, la directrice était appréciée de tous : enseignants, parents d’élèves, personnel communal et élus locaux saluaient son travail et sa proximité avec les enfants. Sa non-reconduction suscite l’incompréhension et la colère dans cette commune de la vallée d’Eure, proche de Pacy-sur-Eure.



« Parents d’élèves, enseignants, personnel communal et élus, convaincus que le bon sens l’emporterait, avaient gardé l’espoir : la déception est immense », écrivait déjà Didier Courtat il y a un mois, espérant encore un revirement de situation.