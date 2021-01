Dans l'Eure, il avait foncé sur la voiture des gendarmes à Harcourt : le chauffard, sans permis, est en prison

Dans le choc, le jeune conducteur avait été contraint d'abandonner sur place l’Opel Corsa (elle avait terminé sa course dans un champ) prenant la fuite à pied. Il avait été rattrapé et interpellé ainsi que son passager, âgé de 19 ans.



Transportés à l'hôpital de Bernay pour panser leurs blessures les deux jeunes gens ont été placés en garde à vue dimanche matin. Une perquisition a eu lieu au domicile du conducteur, testé positif aux stupéfiants.



Deux gendarmes (26 et 28 ans) de Brionne avaient été blessés lors de cette interpellation mouvementée.