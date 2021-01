Eure : quatre blessés, dont deux gendarmes de Brionne, après un refus d'obtempérer à Harcourt

Arrivée dans le secteur d'Harcourt, la voiture des fuyards s’est engagée sur une route étroite, la rue Pinchon, et s’est retrouvée prise en sandwich entre le véhicule du PMO et un autre de la brigade de Brionne, venu en renfort. Le conducteur de l'Opel se voyant alors coincé, n’a pas hésité à percuter volontairement la voiture des gendarmes de Brionne, avant de terminer sa course dans un champ.



Bien que blessés, les deux gendarmes sont parvenus à interpeller les deux occupants de l'Opel, deux jeunes de 18 et 19 ans, originaires de Brionne et connus défavorablement pour défaut de permis et usage de stupéfiants. Blessés dans le choc, ils ont été transportés à l'hôpital de Bernay.



Les deux gendarmes, âgés de 26 et 28 ans, ont également été conduits, en urgence relative, dans le même hôpital, pour panser leurs blessures. Ils en sont ressortis vers 18h30.