Dans l'Eure, élan de solidarité pour rebâtir l’église de Valailles éventrée lors de la tempête

L’église Saint-Pierre de Valailles n’est pas un simple bâtiment. Elle incarne l’histoire du village : une nef romane datant du XIe siècle, un chœur remanié au XVIIIe et un clocher surélevé au XIXe.



C’est le seul monument de la commune. Ouverte régulièrement, elle accueillait des concerts, expositions et messes, devenant un véritable centre de vie locale. Depuis 35 ans, la commune et l’association des Amis de Valailles s’étaient engagées dans une restauration patiente de l’édifice, menée avec passion et ténacité.