Cyclistes percutées à Rouen : la conductrice mise en examen pour meurtre est en prison

La conductrice de la camionnette qui a percuté mardi trois cyclistes dans le centre-ville de Rouen, faisant un mort et deux blessés, a été mise en examen, aujourd'hui jeudi, pour « meurtre, tentative de meurtre, refus d’obtempérer aggravé, et dégradation du bien d’autrui ». Elle a été placée sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention (JLD), à l'issue du débat contradictoire.