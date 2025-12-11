Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : recherches en cours pour retrouver le pilote

Un avion de tourisme s’est écrasé ce jeudi matin dans les jardins ouvriers du Clos des Ronces, à l’extrémité de la piste de l’aéroport Le Havre – Octeville, en Seine-Maritime. Les secours sont mobilisés pour localiser le pilote et sécuriser la zone.



Le DR 400 avait décollé peu avant 8 heures de l’aéroport havrais avant de s’abîmer dans un secteur isolé, à proximité de la décharge de Dollemard. Un témoin, ayant entendu un bruit violent, a signalé l’accident. Des débris de l’appareil ont été retrouvés dans les jardins ouvriers, relate la préfecture dans un communiqué.



Les premières informations indiquent qu’une seule personne se trouvait à bord selon le plan de vol.