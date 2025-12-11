Crash d’un avion de tourisme près de l’aéroport du Havre : recherches en cours pour retrouver le pilote

Un avion de tourisme s’est écrasé ce jeudi matin dans les jardins ouvriers du Clos des Ronces, à l’extrémité de la piste de l’aéroport Le Havre – Octeville, en Seine-Maritime. Les secours sont mobilisés pour localiser le pilote et sécuriser la zone.
Le DR 400 avait décollé peu avant 8 heures de l’aéroport havrais avant de s’abîmer dans un secteur isolé, à proximité de la décharge de Dollemard. Un témoin, ayant entendu un bruit violent, a signalé l’accident. Des débris de l’appareil ont été retrouvés dans les jardins ouvriers, relate la préfecture dans un communiqué.
Les premières informations indiquent qu’une seule personne se trouvait à bord selon le plan de vol.
Le DR 400 avait décollé peu avant 8 heures de l’aéroport havrais avant de s’abîmer dans un secteur isolé, à proximité de la décharge de Dollemard. Un témoin, ayant entendu un bruit violent, a signalé l’accident. Des débris de l’appareil ont été retrouvés dans les jardins ouvriers, relate la préfecture dans un communiqué.
Les premières informations indiquent qu’une seule personne se trouvait à bord selon le plan de vol.
Recherches coordonnées par le plan Orsec Sater
La police nationale et les sapeurs-pompiers ratissent actuellement la zone pour localiser le pilote et récupérer l’ensemble des éléments de l’appareil. Face à la situation, le préfet de la Seine-Maritime a activé le plan Orsec Sater, dispositif de sauvetage aéro-terrestre, et ouvert le centre opérationnel départemental pour coordonner les opérations.
Le plan Orsec Sater, c’est quoi ?
Le plan Orsec Sater, c’est quoi ?
- Le Sater (Sauvetage aéro-terrestre) est un dispositif national déclenché lorsqu’un aéronef disparaît ou s’écrase. Il mobilise de manière coordonnée forces de secours, forces de l’ordre et moyens spécialisés pour la localisation rapide des victimes et la sécurisation de la zone de crash.
Les autres infos du jour