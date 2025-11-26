Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

Implanté à proximité immédiate du diffuseur n°20, le site propose un espace clôturé, éclairé et adapté aux véhicules légers comme aux piétons. Les travaux, engagés en septembre, représentent un investissement de 462 854 € HT, financés à hauteur de 324 000 € par Sanef et de 139 000 € par le Département de l’Eure.



Pour Thierry Plouvier, vice-président en charge des mobilités, le covoiturage est un levier essentiel : « Les Eurois sont dépendants de la voiture. Le covoiturage permet de réduire l’impact environnemental et de préserver le pouvoir d’achat. »