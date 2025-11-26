Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

L’aire de covoiturage de Criquebeuf-sur-Seine vient de changer de dimension. Très fréquentée depuis son ouverture, elle atteint désormais 112 places, dont 3 réservées aux personnes à mobilité réduite. Une extension jugée indispensable pour absorber l’augmentation constante du nombre d’usagers sur ce secteur stratégique de l’A13.
Encourager la mobilité partagée
Implanté à proximité immédiate du diffuseur n°20, le site propose un espace clôturé, éclairé et adapté aux véhicules légers comme aux piétons. Les travaux, engagés en septembre, représentent un investissement de 462 854 € HT, financés à hauteur de 324 000 € par Sanef et de 139 000 € par le Département de l’Eure.
Pour Thierry Plouvier, vice-président en charge des mobilités, le covoiturage est un levier essentiel : « Les Eurois sont dépendants de la voiture. Le covoiturage permet de réduire l’impact environnemental et de préserver le pouvoir d’achat. »
Un réseau qui continue de s’étendre
Sanef a déjà créé près de 2 130 places de covoiturage sur ses axes. Environ 400 autres seront ouvertes d’ici fin 2026, portant l’offre totale à plus de 2 500 places à proximité de son réseau autoroutier.
L’aire de Criquebeuf, exploitée par le centre Sanef de Bourg-Achard, devient ainsi l’un des plus grands sites du réseau. Elle s’inscrit dans la continuité des collaborations déjà menées avec le Département de l’Eure, notamment sur les parkings de Toutainville et Bourneville, qui totalisent à eux seuls 222 places.
