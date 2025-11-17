Connectez-vous S'inscrire

Couteaux « zombies », poings américains : ces armes blanches désormais interdites en France


L’encadrement des armes blanches se durcit. Un décret et plusieurs arrêtés publiés en septembre 2025 imposent de nouvelles interdictions et obligations, visant autant les particuliers que les professionnels du secteur.



Lundi 17 Novembre 2025 - 16:07


Le poing américain est désormais interdit à la vente - Pixabay/Michael Fender
Les autorités veulent répondre à une préoccupation croissante de sécurité publique : certaines armes particulièrement dangereuses ne pourront plus être détenues ni vendues librement. Le décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 introduit ainsi deux nouvelles catégories d’armes interdites.

Deux types d’armes basculent désormais en catégorie A1 — la plus restrictive.
• Les couteaux et machettes dits « zombies », caractérisés par une lame fixe à la fois tranchante, pointue, dentelée, perforée ou dotée de pointes acérées.
• Les poings américains à quatre trous fabriqués après le 1er janvier 1990 ainsi que les modèles combinés (incluant arme à feu, lame, impulsion électrique ou aérosol).

Nouvelles interdictions et délais de mise en conformité

Les particuliers disposant de ces armes doivent impérativement s’en dessaisir avant le 7 décembre, en les remettant à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
Les professionnels dépourvus d’autorisation spéciale, eux aussi, doivent restituer leurs stocks d’ici la même date.

Les sanctions sont lourdes : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour détention illégale, sept ans et 100 000 € pour fabrication ou commerce prohibé.

Des armes désormais soumises à autorisation de vente

Un arrêté du 4 juillet 2025 élargit par ailleurs la liste des armes blanches nécessitant une autorisation commerciale. Sont désormais concernées : les couteaux « papillons » ou « balisong » ; les couteaux à cran d’arrêt à ouverture automatique ; les étoiles de Ninja ; les armes mixtes antérieures à 1946 associant poing américain et lame.

Les commerçants souhaitant continuer leur vente devront obtenir une autorisation d’ouverture, sécuriser leurs présentoirs (vitrines fermées, alarme sonore ou télésurveillance) et afficher l’interdiction de vente aux mineurs. Date limite pour se mettre en règle : 7 mars 2026.

Interdiction de vente aux mineurs

Le décret du 5 septembre impose aussi l’affichage obligatoire de l’interdiction de vente d’armes blanches non classées aux mineurs dans tous les commerces concernés. Le défaut d’affichage expose à une contravention de 4e classe, tandis que la vente d’une arme à un mineur peut entraîner cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
 

 

🟥 Ce qu'il faut savoir 
 

• Couteaux « zombies » et poings américains récents : désormais interdits.

• Dessaisissement obligatoire avant le 7 décembre pour les particuliers et professionnels non autorisés.

• « Papillons », couteaux automatiques, étoiles de Ninja : vente soumise à autorisation à partir du 7 mars 2026.

• Interdiction de vente aux mineurs : affichage obligatoire dans tous les commerces.





Mots clés : armes blanches, couteaux, poing américain, réglementation, Seine-Maritime




