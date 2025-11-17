Couteaux « zombies », poings américains : ces armes blanches désormais interdites en France

Un arrêté du 4 juillet 2025 élargit par ailleurs la liste des armes blanches nécessitant une autorisation commerciale. Sont désormais concernées : les couteaux « papillons » ou « balisong » ; les couteaux à cran d’arrêt à ouverture automatique ; les étoiles de Ninja ; les armes mixtes antérieures à 1946 associant poing américain et lame.



Les commerçants souhaitant continuer leur vente devront obtenir une autorisation d’ouverture, sécuriser leurs présentoirs (vitrines fermées, alarme sonore ou télésurveillance) et afficher l’interdiction de vente aux mineurs. Date limite pour se mettre en règle : 7 mars 2026.