Contrôlé par les gendarmes à 237 km/h au lieu de 110 entre Bayeux et Cherbourg

Un automobiliste a non seulement perdu son permis de conduire mais sa voiture a été confisquée et placée en fourrière. Il est vrai que ce conducteur a été contrôlé il y a quelques jours sur la RN13 à hauteur de la commune Les Veys (Manche), entre Bayeux et Cherbourg à une vitesse de 237 km/h. Cette portion de route est limitée à 110 km/h.



Le fautif ne s’attendait sans doute pas à rencontrer à cette heure-là (il était 23h30) les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière (ESDR).



Quoi qu’il en soit, la sanction a été immédiate : rétention du permis de conduire et confiscation du bolide, un Nissan 370 Z, comme l’autorise la loi lorsqu’il s’agit d’un délit de grande vitesse (supérieure à 50km/h à celle autorisée).



Le contrevenant comparaîtra dans les prochaines semaines devant le tribunal de Coutances. Il appartiendra alors au juge de décider de la sanction finale.