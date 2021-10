Collision entre un camion et une voiture entre Yvetot et Bolbec : la D6015 coupée dans les deux sens

Un poids-lourd et une voiture sont entrés en collision cet après-midi, vers 15h30, sur la Départementale 6015 à hauteur de Trouville-Alliquerville, une commune située entre Yvetot et Bolbec (Seine-Maritime).



Le poids-lourd transportant des billes de plastique s'est couché sur le flanc. Son conducteur n'a pas été blessé. En revanche, le conducteur seul à bord de la voiture impliquée dans l'accident était incarcéré à l'intérieur à l'arrivée des secours.



L'automobiliste a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, qui ont procédé à sa désincarcération. On ignore dans l'immédiat la nature et la gravité de ses blessures. Il devrait être évacué vers l'hôpital le plus proche par Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile.



La circulation est actuellement coupée dans les deux sens.



Quatorze sapeurs-pompiers et six engins sont sur place ainsi que la gendarmerie.



Plus d'infos à venir sur infoNormandie.