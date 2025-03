Collision entre trois poids-lourds à Oissel, près de Rouen : deux blessés dont un grave, la D18E coupée dans les deux sens

Un accident impliquant trois poids lourds s’est produit ce mardi sur la D18E, à hauteur de la commune de Oissel, en Seine-Maritime. La collision, qui s’est produite entre le rond-point des Colonnes et le rond-point des Vaches, a fait deux blessés, dont un grave actuellement incarcéré dans sa cabine.



Les secours sont sur place pour prendre en charge les victimes et dégager la chaussée. La D18E est totalement coupée à la circulation dans les deux sens, entraînant d’importantes perturbations dans le secteur.



Les usagers sont invités à éviter la zone et à emprunter des itinéraires alternatifs. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.