Collision entre deux motos près de Fécamp : deux blessés, dont un en urgence absolue

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont en cours d'intervention, ce samedi, à 17h30, sur la route départementale 79 où un accident de la circulation a impliqué deux motos, à hauteur de Eletot, une commune du littoral située au nord est de Fécamp.



Les premiers éléments recueillis par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76) font état d'un blessé grave et d'un blessé léger.



Neuf sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux ainsi que le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La gendarmerie est chargée des constatations et de déterminer les circonstances de la collision.



Plus d'informations à venir