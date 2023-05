Chatons torturés et tués dans l'Eure : deux adolescents de 14 et 15 ans entendus par les gendarmes

Lors de leur audition, ils ont reconnu l'un et l'autre leur implication, « expliquant avoir trouvé par hasard les deux chatons dans un bois alors qu'ils se promenaient, avoir décidé de les tuer puis avoir dissimulé ensuite les cadavres des animaux. Ils disaient avoir pris conscience ensuite de la gravité de leurs actes, et les regretter », détaille le procureur dans un communiqué de presse.



Leurs parents, civilement responsables, ont également été entendus par les enquêteurs.



Les gardes à vue ont été levées à l'issue des auditions, et sur décision du parquet les deux mis en cause ont été convoqués devant le juge des enfants d'Evreux en septembre prochain, pour répondre de l'infraction d'atteinte volontaire à la vie d'animaux domestiques.