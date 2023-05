Eure. Deux collégiens se filment sur Snapchat en train de torturer deux chatons

L’association Stéphane Lamart « Pour la défense des droits des animaux » a saisi le procureur de la République d'Evreux (Eure) à propos d'une vidéo postée sur Snapchat montrant deux jeunes, élèves en classe de 4ème dans un collège de l’Eure, se filmant en train de tuer des chatons. Ils ont pu être identifiés grâce à la vidéo.



« Sur cette vidéo, on peut entendre celui qui filme dire à son camarade de bien viser. On constate alors que l’autre jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l’arbre et atterrit inerte au sol. Les deux individus rigolent en voyant le cadavre du chat et le laissent pour mort au pied de l’arbre », détaille Stpéhane Lamart.