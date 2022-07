Chassé-croisé des vacanciers : un pic de bouchons de 862 km atteint avant midi au niveau national

Des ralentissements et bouchons sont observés ce samedi 30 juillet, classé noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours au niveau national.



Le pic de bouchons a été atteint à 11h30 avec 862,8km cumulés au niveau national, indique Bison Futé : « La situation est inhabituelle mais conforme aux prévisions ».



Dans le Grand-Ouest, ces difficultés sont concentrées autour des grandes agglomérations et en particulier Lorient, Saint-Brieuc, Vannes, Orléans, Angers, Nantes, Rennes, Tours, Caen, Beuzeville.



• Sur l’A13, 4 km de bouchon a l'arrivée sur Caen (Calvados),

• Sur A13, 4 km de bouchon à Beuzeville (Eure).



Bison Futé conseille à tous les usagers de faire preuve de prudence, de faire une pause toutes les deux heures et de respecter les distances de sécurité.