Cambriolage spectaculaire au musée du Louvre : des bijoux impériaux dérobés


Un vol par effraction s’est produit ce dimanche matin dans la prestigieuse galerie d’Apollon du musée du Louvre, à Paris. Huit pièces de joaillerie issues des parures royales et impériales ont été dérobées.



Dimanche 19 Octobre 2025 - 19:40


En médaillon (document musée du Louvre) : Un des objets, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvé sur place, abandonné par les voleurs.
L’effraction s’est produite ce dimanche 19 octobre, dans la galerie d’Apollon, lieu emblématique du musée du Louvre, réputé pour abriter les joyaux de la Couronne. Deux vitrines de haute sécurité ont été fracturées en un laps de temps extrêmement court.

Les alarmes situées sur la fenêtre extérieure et les vitrines ont été immédiatement déclenchées. Les cinq agents présents ont appliqué le protocole de sécurité sans délai : mise en sûreté des visiteurs, appel aux forces de l’ordre et verrouillage des zones sensibles.

Huit pièces d’une valeur patrimoniale inestimable

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère de la Culture détaille la nature des huit pièces historiques uniques dérobées :

- Le diadème et le collier de saphirs des reines Marie-Amélie et Hortense

- Une boucle d’oreille de la même parure ;

- Un collier et une paire de boucles d’oreilles en émeraudes ayant appartenu à Marie-Louise ;

- Une broche reliquaire ;

- Le diadème et un grand nœud de corsage de l’impératrice Eugénie.

Un des objets, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvé sur place, abandonné par les voleurs. Son état est actuellement en cours d’examen par les experts du musée.

Les malfaiteurs mis en fuite

L’intervention rapide du personnel a permis d’éviter un incendie criminel : les malfaiteurs ont tenté de mettre le feu au véhicule utilisé pour le cambriolage. Un agent du musée est parvenu à empêcher l’incendie, contraignant les cambrioleurs à fuir en laissant derrière eux des équipements ainsi que le précieux diadème.

Aucun blessé n’est à déplorer, ni parmi les visiteurs ni parmi les agents.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB).

Renforcement de la sécurité

Le musée a engagé le renforcement de son dispositif de sécurité avec l’installation de caméras de nouvelle génération, la mise en place d’une détection périmétrique renforcée et l’ouverture d’un nouveau poste de contrôle sécurité (PC).

La ministre de la Culture, Rachida Dati, présente sur place dès le matin, a salué « la réactivité et le grand professionnalisme » des équipes du musée du Louvre, tout en appelant à « un renforcement rapide et durable des dispositifs de protection des collections patrimoniales françaises ».




Mots clés : cambriolage, musée du Louvre




19/10/2025

