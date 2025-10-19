Cambriolage spectaculaire au musée du Louvre : des bijoux impériaux dérobés



- Le diadème et le collier de saphirs des reines Marie-Amélie et Hortense



- Une boucle d’oreille de la même parure ;



- Un collier et une paire de boucles d’oreilles en émeraudes ayant appartenu à Marie-Louise ;



- Une broche reliquaire ;



- Le diadème et un grand nœud de corsage de l’impératrice Eugénie.

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère de la Culture détaille la nature des huit pièces historiques uniques dérobées :Un des objets, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvé sur place, abandonné par les voleurs. Son état est actuellement en cours d’examen par les experts du musée.