Braquage ce dimanche matin au musée du Louvre : le site fermé pour la journée

Le Louvre a exceptionnellement fermé ses portes ce dimanche matin, à la suite d’un braquage survenu à l’ouverture du musée. Aucun blessé n’est à déplorer.
Selon les informations communiquées par la ministre de la Culture Rachida Dati, présente sur place, les faits se sont produits à l’ouverture du musée. “Pas de blessés à déplorer”, a-t-elle précisé sur le réseau social X. Les premières constatations sont en cours, menées par les équipes de la police judiciaire et les services de sécurité du musée.
Le Louvre, via son compte officiel, a rapidement confirmé la fermeture du site au public, évoquant des « raisons exceptionnelles » sans entrer dans les détails. Un cordon de sécurité a été mis en place autour de la Pyramide.
🗣️ « Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police », a déclaré Rachida Dati dans un message publié vers 10h sur les réseaux.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k