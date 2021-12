Braquage d’un camion de cigarettes près de Pacy-sur-Eure : un appel à témoins est lancé

La gendarmerie de l’Eure a publié ce mercredi soir un appel à témoins suite à un vol à main armée qui a été commis dans un bar-tabac à Boisset-les-Prévanches, une commune située entre Saint-André-de-l’Eure et Pacy-sur-Eure.



Les faits se sont déroulés mardi 28 décembre entre 6h15 et 7h15. Plusieurs individus s’en sont pris à un camion de livraison de tabac, après avoir séquestré le buraliste et deux clients présents dans le bar, indique l’appel à témoins de la gendarmerie publié sur Facebook.



Une enquête a été ouverte, elle est confiée à la brigade territoriale autonome de Pacy-sur-Eure.



Toute personne pouvant fournir des renseignements intéressant l’enquête est invitée à contacter le 02 32 29 57 17.