Au volant d’une voiture volée et sans permis, il refuse de s’arrêter au contrôle de police à Cléon

Une explication peu crédible d’autant que les clés de la Clio sont retrouvées posées sur un muret à proximité. Interrogé plus particulièrement, le conducteur (qui a été identifié par les hommes de la canine) finit par reconnaître le refus d’obtempérer, affirmant avoir pris peur, n’étant pas titulaire du permis de conduire.



Ce dernier âgé de 20 ans et domicilié à Rouen a été interpellé pour refus d’obtempérer, défaut de permis et recel de vol (de voiture).



Les quatre passagers - deux garçons de 13 et 18 ans originaires de Sotteville-lès-Rouen et deux filles de 18 ans domiciliées à Amfreville-la-Mivoie - ont été emmenés à l’hôtel de police pour une vérification d’identité et un PV de 135€ pour non-respect du couvre-feu.