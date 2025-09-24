Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

Une quarnantaine de manifestants ont bloqué ce mercredi matin le rond-point des Vaches - Capture d'écran : Mathéo Blanpain/X
Vers 8h10, ce mercredi matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour lever un blocage de camions avec filtrage des voitures qui avait occasionné d'importants ralentissements au niveau du rond-point des Vaches, sur la D18E, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).
Une quarantaine de manifestants, selon la police, s’étaient rassemblées dès 5 heures sous la bannière "Bloquons tout" à cet endroit. Des déviations ont été mise en place pour contourner le blocage.
Les sapeurs-pompiers et la Métropole ont ensuite été sollicités pour évacuer des gravats et éteindre un feu de palettes. La circulation a pu ensuite reprendre son cours normal sur cet axe particulièrement fréquenté.
🔴 Début de blocage au Rond Point des Vaches près de Rouen ! pic.twitter.com/y5HN1spjOG
— Mathéo Blanpain (@M_Blanpain) September 24, 2025
En raison d'une manifestation (blocage au Rond-Point des Vaches) à St Etienne du Rouvray, manifestation, la ligne 41 est déviée. Quatre-Mares à Normandie supprimés dans les deux sens. https://t.co/TYflniz7nj— Réseau Astuce (@reseauastuce) September 24, 2025