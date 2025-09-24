Connectez-vous S'inscrire




Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"


La circulation a été fortement perturbée ce mercredi matin sur la D18E, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en raison d’un barrage filtrant mis en place au rond-point des Vaches dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ».



Mercredi 24 Septembre 2025 - 12:46



Une quarnantaine de manifestants ont bloqué ce mercredi matin le rond-point des Vaches - Capture d'écran : Mathéo Blanpain/X
Une quarnantaine de manifestants ont bloqué ce mercredi matin le rond-point des Vaches - Capture d'écran : Mathéo Blanpain/X
Vers 8h10, ce mercredi matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour lever un blocage de camions avec filtrage des voitures qui avait occasionné d'importants ralentissements au niveau du rond-point des Vaches, sur la D18E, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Une quarantaine de manifestants, selon la police, s’étaient rassemblées dès 5 heures sous la bannière "Bloquons tout" à cet endroit. Des déviations ont été  mise en place  pour contourner le blocage.
Les sapeurs-pompiers et la Métropole ont ensuite été sollicités pour évacuer des gravats et éteindre un feu de palettes. La circulation a pu ensuite reprendre son cours normal sur cet axe particulièrement fréquenté.
 






