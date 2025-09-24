Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

La circulation a été fortement perturbée ce mercredi matin sur la D18E, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en raison d’un barrage filtrant mis en place au rond-point des Vaches dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ».