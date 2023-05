Au Havre, une cheminée menace de tomber, la mairie prend un arrêté de péril

Les services de la mairie ont pris un arrêté de péril interdisant l'accès et le séjour aux numéros 257 et 259 de la rue Aristide-Briand. Un périmètre de sécurité a été établi et matérialisé par la mairie, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Douze personnes vont être relogées (9 par la mairie et 3 par leurs propres moyens). Deux salariés d'un salon de coiffure sont au chômage technique.

Les secours invitent au respect du périmètre de sécurité.