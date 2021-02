Au Havre, la cave squattée abritait un petit business : 550 cachets d’ecstasy saisis

Lors de cette visite, ils constatent dans une cave transformée en squat la présence de quatre jeunes gens. Lors des vérifications, les forces de l’ordre repèrent dans la cave un réfrigérateur qui contient des boissons et des confiseries, visiblement destinés à la vente.



Ce n’est pas tout : la fouille des lieux permet de découvrir quelque 550 cachets d’ecstasy, 20 grammes de résine de cannabis et plusieurs centaines de cartouches de protoxyde d’azote, un gaz hilarant.



Au cours de l’interpellation des suspects, âgés entre 16 et 18 ans, l’un des plus jeunes, particulièrement violent, s’en est pris aux policiers les insultant copieusement et menaçant de mort. Lors de la palpation de sécurité avant son placement en garde à vue, une somme de 1 000€ en liquide a été retrouvée sur lui, ainsi que les clés de la serrure de la cave qu’il occupait illégalement.