Attaque avec prise d'otages : la gare de Rouen, théâtre d'un exercice de sécurité civile

Face à des menaces en constante évolution, cet exercice constitue une opportunité cruciale pour tester et améliorer les dispositifs de gestion de crise. En simulant une situation d’extrême urgence, les forces de l’ordre et les secours renforcent leur capacité d’intervention et de coordination, garantissant ainsi une meilleure protection des citoyens en cas de nécessité.



Les riverains et usagers sont invités à prendre leurs précautions pour éviter les désagréments liés aux restrictions de circulation et de stationnement. Pour toute information complémentaire, la préfecture et la mairie de Rouen mettent à disposition des numéros d’information et des canaux de communication officiels.