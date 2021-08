Armés d'un fusil de chasse et d'un couteau à cran d'arrêt, deux hommes interpellés à Rouen

Deux hommes de 34 et 37 ans sont en garde à vue ce mardi matin dans les locaux de la Sûreté départementale, rue Brisout-de-Barneville à Rouen. Ils ont été interpellés, en possession d'un fusil de chasse et d'un couteau à cran d'arrêt, dans la soirée d'hier lundi, allée Marcel-Dupré, dans le quartier Saint-Sever, sur la rive gauche de Rouen.



Un peu avant 22 heures, le centre d'information et de commandant (CIC) de l'hôtel de police reçoit un appel sur le 17. Un riverain signale avoir entendu « des coups de feu près de la banque du Crédit Mutuel, rue Saint-Sever ». Le témoin précise qu'il a vu deux personnes, l'une porteuse d'une cagoule et d'un fusil de chasse et l'autre, coiffée d'une casquette, qui aurait dissimulé une arme de poing sous son T-shirt.