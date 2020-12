Alerte incendie à la cathédrale de Rouen : le système de détection en cause

La place de la Cathédrale à Rouen (Seine-Maritime) a connu une soudaine agitation aujourd’hui. vers midi et demi. Une vingtaine de sapeurs-pompiers avec au moins six engins ont pris position autour et dans l’édifice religieux.



Les secours ont été appelés à intervenir après le déclenchement de deux alarmes incendie. Quelques visiteurs et paroissiens étaient sortis de la cathédrale quand ils sont arrivés. Par précaution, cinq ouvriers qui travaillent à la réfection du monument ont été évacués.