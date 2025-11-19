Connectez-vous S'inscrire

Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé


L'accident, entre deux véhicules, n'a pas fait de victime parmi les trois personnes impliquées.



Mercredi 19 Novembre 2025 - 12:10


Photo d'illustration
Photo d'illustration
Un accident de circulation a mobilisé les secours ce mercredi en fin de matinée sur la D104, route de la Croix, à Bouville, près de Barentin (Seine-Maritime). Deux véhicules légers sont entrés en collision, impliquant trois personnes.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont sécurisé la zone, effectué les reconnaissances et pris en charge les occupants des voitures.

Pas de blessé

Après évaluation médicale, les trois personnes impliquées se sont révélées indemnes. Elles ont été laissées sur place. L’intervention, qui a mobilisé quatre engins et dix sapeurs-pompiers, s’est déroulée en coordination avec la gendarmerie.






Mots clés : accident, Bouville, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

