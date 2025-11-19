Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé

Un accident de circulation a mobilisé les secours ce mercredi en fin de matinée sur la D104, route de la Croix, à Bouville, près de Barentin (Seine-Maritime). Deux véhicules légers sont entrés en collision, impliquant trois personnes.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont sécurisé la zone, effectué les reconnaissances et pris en charge les occupants des voitures.