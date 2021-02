Accidents en série ce matin dans l’agglomération de Rouen : une jeune femme est décédée

[#Accident de la Circulation]



En raison d'un accident entre plusieurs véhicules, la circulation est très perturbée côte de la Valette à Maromme (face à la déchetterie).



Évitez le secteur.

Restez prudents. pic.twitter.com/OM85EUfNOW — Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 2, 2021

La victime était au volant de sa voiture qui descendait la côte de La Valette. Pour une cause qui reste à établir, elle a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est déporté et a percuté deux véhicules arrivant en sens inverse.Le choc a été violent. A l’arrivée des premiers secours, la jeune conductrice était en cardio-respiratoire. Les sapeurs-pompiers et le SMUR lui ont prodigué un massage cardiaque et l’ont transportée vers le CHU de Rouen où son décès a été constaté, indique une source policière.Deux autres personnes ont été blessées légèrement dans l’accident : une femme de 42 ans et un homme de 24 ans. Il s’agit des conducteurs des deux autres véhicules impliqués.