Accident en Seine-Maritime : la N31 coupée et déviée dans les deux sens à Croisy-sur-Andelle

La N31 est coupée à la circulation dans les deux sens à hauteur de Croisy-sur-Andelle en Seine-Maritime, suite à un accident corporel de la circulation, impliquant deux véhicules, qui s’est produit ce samedi en début d’après-midi.



Quatre personnes, non incarcérées, ont été blessées légèrement dans ce face-à-face. Elle ont été examinées sur place par une équipe médicale du SMUR, avant d'être transportées en urgence relative vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.



Une déviation avec itinéraire fléché a été mise en place par l’ancienne N31.



L'intervention a duré une heure et demie et a mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers avec sept véhicules de secours. Les constatations ont été effectuées par la gendarmerie qui a ouvert une enquete afin de déterminer les circonstances de l'accident.