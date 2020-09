Accident du travail à Grand-Quevilly : un homme, blessé à la tête, tombe à l’eau au terminal Rubis

La victime, consciente, a été blessée à la tête selon l’officier de garde au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Trois de ses collègues, témoins des faits, se sont jetés à l’eau pour l’empêcher de se noyer et l’ont maintenu à la surface, en contrebas du quai, en attendant l’arrivée des secours.



Son pronostic vital ne serait pas engagé.



Douze sapeurs-pompiers avec six engins sont sur place.



Plus d’infos à venir