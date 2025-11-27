Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen

Un accident de personne survenu en gare de Bonnières a entraîné, ce jeudi midi, une interruption totale du trafic sur l’axe Paris – Le Havre. Les circulations ont repris progressivement en milieu d’après-midi.