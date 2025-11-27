Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen

La ligne Paris - Rouen - Le Havre a été fortement perturbée par le drame qui s'est produit dans le secteur de la gare de Bonnières-sur-Seine, dans les Yvelines - Illustration infonormandie
Un accident de personne est survenu vers 12h40 en gare de Bonnières-sur-Seine, sur la ligne Paris–Le Havre. La circulation des trains a été totalement interrompue dans les deux sens entre Mantes-la-Jolie et Vernon, le temps de l’intervention des secours et des équipes spécialisées.
Les équipes techniques de la SNCF ainsi que les forces de l’ordre ont été dépêchées sur place. Les voyageurs présents dans le train immobilisé ont été pris en charge par les agents de SNCF Voyageurs.
🚦 #FlashTraficNomadTrain 15h11
🟢 Accident de personne entre Mantes et Vernon
Les techniciens du gestionnaire de réseau ont terminé leur intervention. Reprise progressive des circulations entre Mantes la Jolie et Vernon.
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 27, 2025
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 27, 2025
Fortes conséquences sur le trafic
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de l’accident, confirmées par SNCF Nomad Train. Plusieurs trains ont été impactés, avec notamment des détournements d’itinéraires entre Paris et Rouen, allongeant les temps de parcours d’environ une heure pour certains voyageurs.
Initialement, une reprise du trafic était envisagée aux alentours de 15h30. Finalement, les techniciens ayant terminé leur intervention, une reprise progressive des circulations a été engagée peu après 15 heures entre Mantes-la-Jolie et Vernon. De nouvelles perturbations restaient toutefois possibles en fin d’après-midi sur l’ensemble de l’axe.
