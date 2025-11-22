Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une personne était toujours à l’intérieur de son véhicule, sans être incarcérée. Treize sapeurs-pompiers avec quatre engins, ont été engagés pour les opérations de secours, de reconnaissance et de balisage de la zone.



La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.

