Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

Les secours ont été appelés ce samedi à 12 h 40 pour un accident de la circulation sur la départementale 915, à hauteur d’Esclavelles (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, la collision a impliqué deux véhicules légers et fait trois victimes, dont une légèrement blessée.
Un homme transporté vers le CHU de Rouen
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une personne était toujours à l’intérieur de son véhicule, sans être incarcérée. Treize sapeurs-pompiers avec quatre engins, ont été engagés pour les opérations de secours, de reconnaissance et de balisage de la zone.
La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.
La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.
Les autres infos du jour
-
Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours
-
Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt
-
Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie
-
Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées