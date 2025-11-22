Connectez-vous S'inscrire

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées




Samedi 22 Novembre 2025 - 14:16


Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Les secours ont été appelés ce samedi à 12 h 40 pour un accident de la circulation sur la départementale 915, à hauteur d’Esclavelles  (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, la collision a impliqué deux véhicules légers et fait trois victimes, dont une légèrement blessée.

Un homme transporté vers le CHU de Rouen

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une personne était toujours à l’intérieur de son véhicule, sans être incarcérée. Treize sapeurs-pompiers avec quatre engins, ont été engagés pour les opérations de secours, de reconnaissance et de balisage de la zone.

La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.  
 




Mots clés : accident, enquête, Esclavelle, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

22/11/2025

Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

22/11/2025

Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

22/11/2025

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025

Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

21/11/2025

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen