Accident dans l’Eure : cinq jeunes gens blessés après plusieurs tonneaux à Bourg-Beaudouin

Sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge une femme âgée de 20 ans grièvement blessée. Elle a été éjectée du véhicule qui a fait plusieurs tonneaux, indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Les autres blessés sont une femme du même âge et trois hommes de 18 et 19 ans. Tous ont été transportés aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen, en Seine-Maritime.



Quatorze sapeurs-pompiers de Fleury-sur-Andelle, Perriers-sur-Andelle et Pont-de-l’Arche ont été engagés.



L’enquête ouverte par la gendarmerie devrait permettre de préciser les circonstances exactes de l’accident.