Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe


Trois personnes ont été prises en charge après une collision entre deux voitures, ce samedi en début de soirée à Saint-Aubin-sur-Scie, près de Dieppe. La route départementale 54 a été coupée le temps des opérations de secours.



Samedi 22 Novembre 2025 - 20:59


L’accident s’est produit rue du Val Gosset, impliquant deux véhicules légers et trois occupants, tous sortis par leurs propres moyens. Le centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé cinq véhicules de secours routier et quinze sapeurs-pompiers pour sécuriser la zone, réaliser les bilans et assurer la prise en charge médicale des victimes.

La D54 fermée dans les deux sens

Les trois blessés — un couple âgé de 19 ans et une femme de 84 ans — ont été transportés en état d’urgence relative vers le centre hospitalier de Dieppe. La D54 a été temporairement fermée dans les deux sens pour permettre le remorquage des véhicules accidentés.
 





