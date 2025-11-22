Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

L’accident s’est produit rue du Val Gosset, impliquant deux véhicules légers et trois occupants, tous sortis par leurs propres moyens. Le centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé cinq véhicules de secours routier et quinze sapeurs-pompiers pour sécuriser la zone, réaliser les bilans et assurer la prise en charge médicale des victimes.
La D54 fermée dans les deux sens
Les trois blessés — un couple âgé de 19 ans et une femme de 84 ans — ont été transportés en état d’urgence relative vers le centre hospitalier de Dieppe. La D54 a été temporairement fermée dans les deux sens pour permettre le remorquage des véhicules accidentés.
Les autres infos du jour
-
Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées
-
Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours
-
Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt
-
Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées