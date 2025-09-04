À Saint-Étienne-du-Rouvray, un automobiliste de 20 ans arrêté après une folle poursuite

Nouvelle course-poursuite dans l’agglomération rouennaise. Dans la nuit du mercredi au jeudi 4 septembre, vers 2 heures du matin, la brigade anticriminalité (BAC) repère un véhicule circulant à grande vitesse sur l’avenue Ambroise-Croizat, en direction de l'avenue du Val Labbé, à Saint-Étienne-du-Rouvray.



À bord, trois jeunes hommes. Le conducteur refuse de s’arrêter et accélère lorsque les policiers activent sirène et gyrophares. Il enchaîne les rues à vive allure : Amiral-Cécile, Verdun, Lazare-Carnot et Docteur-Cotonou, aen direction du rond-point des Vaches avant de franchir un feu rouge et de poursuivre sa fuite par les rues de Bourgogne et de Picardie.