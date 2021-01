A Rouen, un retraité menace de faire exploser l’immeuble puis de sauter du 6e étage

Pompiers et policiers arrivent sur place rapidement. L’homme refusant d’ouvrir sa porte et tenant « des propos délirants », les soldats du feu vont utiliser un bélier pneumatique pour dégonder la porte et permettre ainsi aux policiers de la brigade anti-criminalité de faire irruption dans l’appartement.



Le forcené est finalement maîtrisé sans difficulté. Il est conduit au centre hospitalier universitaire de Rouen par les sapeurs-pompiers. Autorisé à quitter l’hôpital après avoir été soumis à un examen psychiatrique, il est interpellé et placé en garde à vue.



Par précaution, le gaz et l’électricité avaient été coupés dans l’immeuble. De même, la circulation des bus a été interrompue de 20h à 21h le temps de l’invention des forces de l’ordre.