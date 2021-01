A Rouen, un homme de 74 ans périt dans l’incendie de son appartement

Une lance a été établie afin de maîtriser au plus vite l’incendie et l’empêcher de se propager aux autres appartements et immeubles. Dans le même temps, les secours ont extrait des flammes un septuagénaire, en urgence absolue. Malgré les soins prodigués sur place, le retraité a été déclaré décédé.



Cinq personnes ont été évacuées le temps de l’intervention qui a mobilisé 28 sapeurs-pompiers et dix engins.



L’origine du départ de feu, pour l’heure inconnue, fait l’objet d’une enquête des services de police.



Deux personnes ont été relogées par la mairie de Rouen.