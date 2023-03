A Rouen, un homme alcoolisé menace des passants avec un couteau à cran d'arrêt

Un homme a été interpellé en possession d'un couteau à cran d'arrêt, après avoir menacé des passants, dans le secteur de la place Cauchoise à Rouen (Seine-Maritime).



La police a été alertée mardi 14 mars, vers 20h30, qu'un individu venait de menacer des promeneurs avec une arme blanche. A l'arrivée des forces de l'ordre, le suspect s'est débarassé du couteau en le jetant sous une voiture, indique une source policière. L'arme a été récupérée et le mis en cause interpellé, sans opposer de résistance, un peu plus loin, rue du Cercle.



L'homme âgé de 40 ans a été emmené à l'hôtel de police pour port d'arme de catégorie D. Alcoolisé, il a d'abord été placé en dégrisement avant de pouvoir être entendu.



Les victimes n'ont pas souhaité déposé plainte.