À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

Au cœur de Rouen, les éditions Petit à petit ont ouvert, pour la période des fêtes de fin d’année, une boutique éphémère au 7 rue de l’École. Les visiteurs peuvent y retrouver l’intégralité du catalogue de l’éditeur : bandes dessinées, Docu-BD, mangas, mais aussi ses collections phares comme Les villes en BD, L’Histoire en BD, Le Sport en BD ou L’Art en BD. Les séries à succès, telles que RIP, Psycho Investigateur, Fan Man ou Un léger goût sous le palais, sont également de la partie.
La boutique met aussi en avant Ici Même, maison d’édition récemment intégrée au groupe et désormais label des éditions Petit à petit, ainsi que les dernières nouveautés, notamment la production manga.
Un projet local et engagé
Cette librairie éphémère est portée en partenariat avec Matthieu, gérant de la librairie BD Lumière d’Août. L’initiative s’inscrit dans une logique de circuit court, favorisant le lien direct entre éditeur et lecteurs, tout en réaffirmant l’ancrage local de la maison rouennaise et son soutien aux auteurs et à la création régionale.
La librairie est ouverte du mardi au samedi, de 10h30 à 19h, et accueille le public dès à présent.
🖊️ À noter
- Une série de séances de dédicaces d’auteurs viendra rythmer cette période. Le programme détaillé des rencontres est à découvrir sur l'affiche ci-dessous : .
Le programme des dédicaces à venir
