À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

La maison d’édition rouennaise éditions Petit à petit investit le centre-ville avec une librairie éphémère, ouverte pour les fêtes. Un lieu dédié à la BD, au manga et à la création locale, en partenariat avec un libraire indépendant.