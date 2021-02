A Rouen, la rupture d’une canalisation d’eau fait disjoncter un transformateur électrique

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 8h30. Le sous-sol de l’immeuble, qui abrite des bureaux, était entièrement inondé sur une surface de 200m2, à cause de la rupture d’une canalisation des eaux pluviales. Les pompiers ont estimé à 120 m3 le volume d’eau à pomper.



L’incident a entraîné la mise hors circuit du transformateur privant ainsi 116 abonnés et 25 clients professionnels d’électricité pour une partie de la journée. Les feux tricolores du secteur ont également été touchés par cette coupure, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).