A Eu, en Seine-Maritime : en état d’ivresse, il brave le confinement pour aller acheter du whisky

Le pilote a par ailleurs fait l’objet d’un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé positif : 0,56 mg/l soit un taux de 1,12 g par litre de sang. Les gendarmes retiendront finalement le taux le plus bas, celui contrôlé lors du deuxième souffle soit 0,88 g dans le sang.



L’homme a été placé en garde à vue le temps du dégrisement et d’établir une procédure pour violation de la mesure de confinement (amende de 135€), conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut d’assurance et pneu lisse.