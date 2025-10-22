A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

Les policiers ont intercepté mardi soir, à Elbeuf, un conducteur de 37 ans au volant d’une camionnette Citroën Jumpy après un franchissement de feu rouge. L’homme, qui venait de consommer alcool et whisky, affichait un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit autour de 1,5 g dans le sang.