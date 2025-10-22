A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

Led conducteur alcoolisé de la camionnette a grillé le feu rouge sous les yeux des policiers - Illustration kalhh/Pixabay
Il est 22h25, hier en fin de soirée, lorsqu'un équipage de police secours, en mission de sécurisation dans l’agglomération de Rouen, remarque une camionnette Citroën Jumpy brûler un feu rouge à l’intersection des rues des Martyrs et Guynemer, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les policiers activent aussitôt les avertisseurs lumineux et parviennent à rattraper et à faire stationner le véhicule rue de la République.
Le conducteur, seul à bord, présente une carte bancaire à son nom faute de pièce d’identité. Âgé de 37 ans et domicilié à Oissel, il est bien titulaire du permis de conduire et propriétaire du véhicule, régulièrement assuré. Aucun signalement ni infraction administrative n’est relevé à son encontre.
Un taux d’alcool délictuel
Toutefois, au cours du contrôle, le trentenaire reconnaît avoir consommé du whisky et de la bière au cours de la soirée. Le dépistage effectué sur place révèle un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,52 g dans le sang). Conduit au commissariat pour vérification, il a fait l’objet d’une procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Son véhicule a été immobilisé sur place.
🟨 Alcoolémie : rappel de la loi
- Le seuil autorisé d’alcoolémie est de 0,25 mg/l d’air expiré (0,5 g/l de sang). Au-delà de 0,40 mg/l, le délit est constitué et passible de 2 ans d’emprisonnement, 4 500 € d’amende, d’un retrait de 6 points et d’une suspension ou annulation du permis de conduire.