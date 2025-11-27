À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

Un dispositif important a été mobilisé par le service départemental d’incendie et de secours - illustration Adobe Stock
Le sinistre s’est déclaré peu après 23 heures, mercredi, dans une maison située impasse de l’Épine-Froidure, sur la commune de Écrainville, en Seine-Maritime. À l’arrivée des premiers secours, l’habitation était totalement embrasée.
Une personne, signalée manquante à l’appel, a été extraite du logement par les sapeurs-pompiers. L’homme, âgé de 67 ans, se trouvait alors en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR.
Trois lances pour éteindre le feu
Un important dispositif de secours mobilisé
Au plus fort de l’intervention, 12 engins et 34 sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre le feu, à l’aide de trois lances à incendie. Les opérations d’extinction se sont poursuivies une partie de la nuit.
Ce matin, à 6h15, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que le foyer principal a été éteint et les opérations de déblai etaient en cours. Le site reste placé sous surveillance avec un dispositif de secours allégé. Les circonstances précises de l’incendie restent, à ce stade, inconnues. C’est la gendarmerie qui est chargée de l’enquête.
