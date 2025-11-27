À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

Un important dispositif de secours mobilisé



Au plus fort de l’intervention, 12 engins et 34 sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre le feu, à l’aide de trois lances à incendie. Les opérations d’extinction se sont poursuivies une partie de la nuit.



Ce matin, à 6h15, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que le foyer principal a été éteint et les opérations de déblai etaient en cours. Le site reste placé sous surveillance avec un dispositif de secours allégé. Les circonstances précises de l’incendie restent, à ce stade, inconnues. C’est la gendarmerie qui est chargée de l’enquête.

