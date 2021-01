50 sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de chaudière dans une entreprise de Seine-Maritime

Cinquante sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été engagés au plus fort du sinistre pour un incendie qui s’est déclaré dans une entreprise située route de Caudebec, près du pont de Brotonne à Rives-en-Seine, ce mercredi en milieu d’après-midi.



Le plan d’organisation interne (POI) a été déclenché, peu avant 15h20, par la direction de la société Collet, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement à façon de produits pétroliers et pétrochimiques. Un départ de feu a été constaté sur une chaudière à huile dans un bâtiment industriel de 2000 m2. Trois lances, dont une à mousse, ont été déployées afin, notamment, d’empêcher toute propagation.



En raison de la nature « sensible » de l’entreprise, des moyens importants ont donc été mobilisés par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



L’intervention s’est terminée vers 17 heures. Aucun blessé n’est à déplorer.