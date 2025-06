🟠 Météo : vigilance orange en Normandie, la SNCF suspend les trains ce mercredi soir

Seuls les trains circulant sur les lignes Caen – Cherbourg et Caen – Granville – Rennes seront maintenus. Pour le reste du réseau, le trafic est totalement interrompu en prévision des orages afin de garantir la sécurité des voyageurs et des agents, et éviter l’immobilisation de trains en pleine voie.



Aucune substitution routière ne pourra être assurée sur les lignes suspendues.