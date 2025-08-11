Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

Depuis samedi 9 août, un Yvelinois de 50 ans a multiplié les appels muets et insultants au 17 (Police secours). Puis il a « organisé » sa propre arrestation, à Chatou.



Un habitant des Yvelines a contacté à 540 reprises le 17, le numéro d'urgence de Police Secours, alternant appels silencieux et propos injurieux. Le premier appel a été enregistré samedi 9 août à 17h15. Les vérifications sur l’identité du titulaire de la ligne, une carte prépayée, sont restées vaines.



Il donne rendez-vous à une policière Lors de l’un des appels, une fonctionnaire du centre d'information et de commandement (CIC), a tenté de soutirer le nom du mis en cause, mais celui-ci a préféré lui fixer un « rendez-vous » devant la Maison pour tous de Chatou, rue du Général-Leclerc. Arrivé sur place, l’auteur a rappelé une nouvelle fois pour signaler sa présence. Il a indiqué alors attendre qu'une patrouille (du commissariat de Saint-Germain-en-Laye) prenne contact avec lui.



L’homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sans incident. Il a été placé en garde à vue pour appels malveillants et outrages à personne dépositiaire de l'autorité publique.







