Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

Les opérateurs du 17, le numéro d'urgence de Police secours, ont reçu quelque 540 appels malveillants du même homme en quelques heures ce week-end - Illustration
Un habitant des Yvelines a contacté à 540 reprises le 17, le numéro d'urgence de Police Secours, alternant appels silencieux et propos injurieux. Le premier appel a été enregistré samedi 9 août à 17h15. Les vérifications sur l’identité du titulaire de la ligne, une carte prépayée, sont restées vaines.
Il donne rendez-vous à une policière
Lors de l’un des appels, une fonctionnaire du centre d'information et de commandement (CIC), a tenté de soutirer le nom du mis en cause, mais celui-ci a préféré lui fixer un « rendez-vous » devant la Maison pour tous de Chatou, rue du Général-Leclerc. Arrivé sur place, l’auteur a rappelé une nouvelle fois pour signaler sa présence. Il a indiqué alors attendre qu'une patrouille (du commissariat de Saint-Germain-en-Laye) prenne contact avec lui.
L’homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sans incident. Il a été placé en garde à vue pour appels malveillants et outrages à personne dépositiaire de l'autorité publique.
L’homme, âgé de 50 ans, a été interpellé sans incident. Il a été placé en garde à vue pour appels malveillants et outrages à personne dépositiaire de l'autorité publique.