Yaël Braun-Pivet en visite à l’EPIDE de Val-de-Reuil pour soutenir l’insertion des jeunes

Vendredi 16 mai 2025, Mme Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, effectuera un déplacement à l’ EPIDE de Val-de-Reuil, dans l’Eure. Ce centre, comme les autres établissements de ce type en France, œuvre à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes de 17 à 25 ans en situation de décrochage scolaire ou sans emploi.Dans la matinée, la présidente découvrira les installations du site, situé 193 voie du Futur, et échangera avec les volontaires et les encadrants. Elle participera également à la traditionnelle cérémonie des couleurs, moment symbolique quotidien pour les jeunes de l’EPIDE (Voir la page Facebook ).