Week-end du 14 juillet : plus de 150 km de bouchons dans l’Ouest ce samedi matin, accidents en Normandie

Les principales perturbations sont observées sur les axes suivants :



• Autoroute A13, à l’approche de Moulineaux (Seine-Maritime) suite à un accident de scooter qui a fait un blessé grave.

• RN165, dans le Morbihan, au niveau de Vannes

• RN12, dans les Côtes-d’Armor, à hauteur de Saint-Brieuc

• Rocade de Rennes (RN136) et ses pénétrantes : RN12, RN24, RN157, RN137, en Ille-et-Vilaine

• Périphérique de Nantes (A844, N844) et ses accès : A11, A83, RN137, RN165

• Autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, notamment entre Le Bardon et Poitiers