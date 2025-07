Week-end du 14 juillet : circulation très chargée, la Normandie classée rouge

À l’occasion du deuxième week-end des congés scolaires et du pont du 14 juillet, Bison Futé annonce une circulation particulièrement difficile dans le sens des départs. Vendredi 11 juillet est classé rouge au niveau national, avec une concentration attendue sur les grands axes en direction de la côte Atlantique, du Sud-Est et de la Normandie.



En Île-de-France, dès la fin de la matinée, le trafic deviendra très dense sur les autoroutes A10 et A6, avec des répercussions sur les axes périphériques (A86, A6b). L’autoroute A13, axe majeur vers la Normandie, devrait également connaître de premiers ralentissements dès le milieu de l’après-midi.



Dans le sens des retours, les difficultés seront plus marquées sur les axes du Sud-Est (A9, A8, A43).